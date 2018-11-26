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Ситуация на Украине 49 минут назад

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26 ноября 201804:07

Украина планирует встать на военные рельсы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что консультационный орган предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Поводом для такого решения стала ситуация в Керченском проливе.

 

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады утвердить это решение на заседании, которое пройдет в понедельник вечером, подчеркнув при этом, что оно не означает, что Украина будет проводить какие-либо наступательные операции и срочную мобилизацию.

В то же время, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Национальная полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже переведены на усиленный вариант несения службы, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне корабли ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, опасно маневрируя, напоминает ТАСС. Спустя некоторое время эти суда были задержаны в Черном море, для их остановки применялось оружие. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

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