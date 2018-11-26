Российские дипломаты созывают Совбез ООН для обсуждения ситуации в Керченском проливе

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Предварительно заседание назначено на понедельник, 19.00 по московскому времени, сообщает телеканал "Россия 24".