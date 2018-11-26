26 ноября 201805:27
Иркутские коммунальные службы бросили все силы на уборку завалившего город снега
В Иркутской области справляются с последствиями метели. Засыпанные дороги и тротуары — это еще полбеды, хотя коммунальщики до сих пор расчищают снег, а трассу Иркутск-Чита пришлось закрыть для большегрузов.
Сильным ветром повреждены крыши домов, фонарные столбы и рекламные конструкции. В двух городах, в том числе в самом областном центре, упали новогодние ели. Пострадали несколько машин. Сейчас в Иркутске пасмурно, но ветер стих, заключает телеканал "Россия 24".
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