Иркутские коммунальные службы бросили все силы на уборку завалившего город снега

В Иркутской области справляются с последствиями метели. Засыпанные дороги и тротуары — это еще полбеды, хотя коммунальщики до сих пор расчищают снег, а трассу Иркутск-Чита пришлось закрыть для большегрузов.

Сильным ветром повреждены крыши домов, фонарные столбы и рекламные конструкции. В двух городах, в том числе в самом областном центре, упали новогодние ели. Пострадали несколько машин. Сейчас в Иркутске пасмурно, но ветер стих, заключает телеканал "Россия 24".