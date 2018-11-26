Великобритания согласилась на условия Евросоюза и Испании

Лидеры ЕС одобрили соглашение по Брекзиту без оговорок. Однако, чтобы процесс был запущен, нужно одобрение Европарламента, а также парламентов и правительств европейских стран. И самое сложное – Палата Общин самой Британии должна принять документ, слушания пройдут 12-го декабря. Лидер лейбористов Джереми Корбин открыто заявил: в нынешнем виде эта сделка поддержки партии не получит! Однако британский премьер — Тереза Мэй полна оптимизма. С Корбином она намерена провести теледебаты, чтобы убедить британский парламент.

"События сегодняшнего дня знаменуют кульминацию долгого и трудного процесса переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Были те, кто считал, что достижение соглашения по Брекзиту – невозможно. С самого начала я отвергала эту позицию отчаяния и приступила к переговорам по сделке, которая бы работала и в Великобритании и в ЕС. Она проводилась по итогам референдума и поставила нас на путь процветания и поддержания тесных отношений с нашими друзьями и соседями", — заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

Вот только хорошими отношения могут быть лишь на условиях Евросоюза. Жан-Клод Юнкер много говорил о том, как печально, что Британия покидает ЕС. Однако свою позицию касательно самого соглашения обозначил четко и без эмоций – альтернативных решений и поправок не будет.

"Я полностью убежден, что это единственная возможная сделка. Те, кто думает, что, отклонив эту, смогут заключить более выгодную – будут разочарованы в первую же секунду после этой сделки", — отметил Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии.