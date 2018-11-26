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26 ноября 201806:37

Валерий Карпин: в плане тактики "Зенит" не показал ничего неожиданного

sportbox.ru

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против "Зенита". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 260 в пользу хозяев.

В составе "сине-бело-голубых" мячи забили Себастьян Дриусси (12-я) и Александр Ерохин (63-я). На 81-й минуте матча с поля был удален полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев, получивший вторую желтую карточку.

"Матч можно разделить на три части, — рассказал Карпин, слова которого приводит пресс-служба "Ростова". — Первые 15 минут были нервы, не выполняли все, что задумали. Потом взяли себя в руки, стали делать те вещи, которые планировали. Третья часть – после удаления. Старались играть в атаку. В плане тактики "Зенит" не показал ничего неожиданного".

Санкт-петербургский клуб закончил первый круг чемпионата на первом месте. "Сине-бело-голубые" опережают идущий вторым "Краснодар" на пять баллов. "Ростов" находится на пятом месте, в активе команды 23 очка.

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