Сергей Сироткин: последняя гонка получилась по-настоящему плохой

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Абу-Даби — заключительном этапе сезона. Россиянин занял 15-е место и стал последним среди пилотов, добравшихся до финиша.

Это была по-настоящему плохая гонка, — заявил Сироткин, которого цитирует РИА Новости. — Возникли проблемы с перегревом машины, поэтому на протяжении трети дистанции пришлось думать об охлаждении. Это была очень тяжелая гонка, неприятно заканчивать сезон таким образом".

Напомним, ранее было объявлено, что Сироткин больше не будет выступать за англичан. В 2019 году пилотами Williams станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл​​​.