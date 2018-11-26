В больницах Алеппо остаются пострадавшие от химатаки

В сирийском Алеппо восемь человек, пострадавшие во время обстрелов боевиков, остаются под наблюдением врачей, причем двое в тяжелом состоянии. В результате нападения от химического оружия пострадали более семидесяти человек. В Министерстве обороны России сообщают, что бандформирования по-прежнему пытаются совершить вылазки.

Спецмашину разведки войск РХБЗ доставили в Алеппо самолетом транспортной авиации с авиабазы Хмеймим. С ее помощью российские военные в круглосуточном режиме смогут контролировать обстановку, выявляя зараженные участки.

Территория, куда упали мины боевиков, оцеплена. Сейчас здесь работают специалисты радиационно-химической и биологической защиты. Важно понять, какое именно химическое вещество использовали террористы при обстреле жилых кварталов.

Вот несколько осколков разорвавшихся мин. Их военные химики тщательно изучат в своей лаборатории. Обломки пострадавших во время обстрела зданий, а также образцы почвы из этого района, тоже отправлены на экспертизу.

"Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористами использовались самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях", — сказал представитель Войска РХБ защиты ВС России Константин Потемкин.



Район, откуда боевики нанесли удар, установлен – это населенный пункт Эль-Бурайкат. Его контролируют террористы "Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) – бывшая "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

В больницах Алеппо по-прежнему находятся десятки пострадавших. Диагноз у всех один – отравление химическими веществами.