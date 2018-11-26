Террористы атаковали религиозный центр в Сомали: погибли 11 человек

В Сомали боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России) совершили нападение на религиозный центр.

Как сообщает РИА Новости, сначала террористы подорвали припаркованный рядом автомобиль, а затем ворвались в здание. По предварительным данным, погибли 11 человек, среди убитых – духовный лидер.

Группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") базируется в Сомали и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в России). Террористы ведут вооруженную борьбу против сомалийских властей и препятствует гуманитарной миссии ООН.