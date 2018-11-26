Канунников не поможет "Крыльям Советов" в осенней части чемпионата

Самарские "Крылья Советов" потеряли одного из ведущих футболистов. Нападающий Максим Кануннинов получил травму бедра и выбыл до конца года.

Канунников получил повреждение в начале матча 15 тура со "Спартаком" и был заменен. У 27-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы бедра. Эту информацию подтвердил директор клуба по развитию Александр Шикунов. В нынешнем календарном году Максим не сможет помочь своей команде.

В нынешнем сезоне Максим Канунников сыграл за самарский клуб 12 матчей, в которых забил три мяча. "Крыльям Советов" осталось провести в осенней части премьер-лиги два матча – с "Оренбургом" в гостях и с "Ростовом" в Самаре.