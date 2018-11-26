В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

1 декабря, в субботу, на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас. Концерт аргентинского джазмена пройдет в рамках абонемента "Джазовый Олимп".

Луис Салинас – джазмен, с равным энтузиазмом играющий и на электрогитаре, и на акустике с нейлоновыми струнами. Знаменитый кубинский джазовый пианист и композитор Чучо Вальдес, ставший свидетелем феноменального успеха Салинаса в Гаване, где гитарист выступил перед 30000 слушателей, сказал:

"Я уверен, в мире нет и двух гитаристов, которые так знают гитару и так могут сыграть на ней, как Салинас".

Игра Салинаса вызвала восторг не только у легендарного джазмена: его выделял великий Би Би Кинг, он выступал вместе с Пако де Лусией, Томатито, Сильваном Люком. Джордж Бенсон называет Луиса своим самым любимым из современных гитаристов.

Музыкант родился и живет в Аргентине. Мальчиком он самостоятельно осваивал исполнительские премудрости на инструментах, которые брал у соседей. Учился, слушая записи и подыгрывая любимым музыкантам – Джо Пассу, Уэсу Монтгомери, Оскару Алемане. И только в 27 лет смог приобрести собственную гитару.

Босанова, самба, сальса, болеро, танго, афро-уругвайская кандомба – подобно Чику Кориа Салинас объединил латиноамериканскую музыку в удивительно гармоничный "коктейль", звучащий очень свежо и невыразимо красиво, и добавил туда импровизационную энергию современного джаза. И получилось то, что позволило ему выделиться в джазовом мире.

Сольная карьера Луису Салинасу также принесла музыканту огромный успех: он выпустил более 20 альбомов, пять из которых получили премию Gardel, два номинированы на Grammy. Салинас играл на всех значимых фестивалях, объездил с гастрольными турами немало стран, и везде ему сопутствовал успех. Теперь услышать уникальные импровизации аргентинского виртуоза смогут и гости Дома музыки.

Концерт Луиса Салинаса – в 19:00, 1 декабря, Светлановский зал ММДМ.