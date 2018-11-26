Диктор Анна Шатилова отмечает 80

26 ноября отмечает 80-летний юбилей известный диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова. С праздником ее уже поздравил президент России Владимир Путин.

"Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию", — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Владимир Путин также пожелал легенде отечественного телевидения здоровья и благополучия.

Анна Шатилова — один из наиболее известных дикторов советского телевидения. С 1962 по 1991 годы работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, а с 1991 по 1995 годы являлась диктором РГТРК "Останкино". Вела выпуски информационных программ "Новости" и "Время", репортажи с официальных церемоний и праздников, и также знаменитый "Голубой огонек". До сих пор Анна Шатилова остается штатным диктором Первого канала. Награждена орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.