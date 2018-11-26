Евгения Медведева объяснила причину ухода от тренера Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева объяснила причину своего ухода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Медведева начала заниматься в группе Орсера прошлым летом.

Евгения Медведева сказала, что решилась на столь непростой поворот в карьере из-за желания прогрессировать. "Я выросла и мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится", — приводит слова Евгении Медведевой.

Фигуристка выразила огромную благодарность Этери Тутберидзе и всем тренерам и хореографам, с которыми она работала на протяжении 11 лет. " Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна", — заявила Евгения.