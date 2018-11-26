Украинские корабли доставлены в Керчь

Украинские суда — буксир "Яны Капу", катера "Бердянск" и "Никополь" – доставлены в порт Керчи. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, корабли добрались своим ходом в сопровождении российских пограничников.

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМФ Украины были задержаны в территориальных водах РФ. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников.

Российская сторона применила оружие, так как, по сообщению ЦОС ФСБ, украинцы не реагировали на требования о немедленной остановке. Трое украинских военнослужащих были ранены, им оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. В настоящее время Керчь-Еникальский канал открыли для движения гражданских судов.

Верховная рада в понедельник намерена обсудить вопрос о введении в стране военного положения. Россия и Украина потребовали созвать открытое заседание Совбеза ООН.