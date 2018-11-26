Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Британский боксер Ронни Кларк выставил на аукцион пояс чемпиона Европы по версии IBF во втором полулегком весе. Стартовая цена составила 1050 фунтов стерлингов.

33-летний шотландец объяснил свое решение нехваткой денег. Ронни не может купить подарок сыну на Рождество, поэтому вынужден продать свой чемпионский пояс, сообщает "Спорт-Экспресс". Кларк готов доставить пояс покупателю лично.

Чемпион мира попал в сложную экономическую ситуацию из-за травмы соперника. Ронни был вынужден отменить бой за защиту титула. А гонорары, полученные за предыдущий поединок, у него закончились.