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26 ноября 201810:48

Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

В понедельник утром на поиски катера с четырьмя мужчинами на борту, который пропал в воскресенье на озере Байкал, из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, катер перевернулся в Ольхонском районе около мыса Зундуки во время шторма, передает "Интерфакс".

По данным пресс-службы МЧС по региону, катер пришел в Ольхонский район из Северобайкальска.

Как сообщалось, с катером "Скорпион", на борту которого находились четыре человека — судоводитель и трое пассажиров, пропала связь в воскресенье около 23:00 (18 по Москве).

Один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону, что судно перевернулось. Больше мужчины на связь не выходили.

По факту исчезновения катера следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР ведут доследственную проверку.

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