"Дави его!": таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео

Один из российских офицеров снял на видео момент тарана украинского рейдового буксира "Яны Капу" (бывший "Красноперекопск") в территориальных водах РФ в Азовском море. В судно ВМС Украины после преследования и нескольких предупреждений врезался российский пограничный корабль "Дон".

Днем 25 ноября три украинских военных корабля — помимо "Яны Капу", артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — незаконно вошли в территориальные воды России и не реагировали на требования остановиться, так что пограничники вынуждены были открыть по ним огонь.

"Дави его справа! Дави его справа, я его здесь приму! Прижимай его!" — отдает распоряжение командир корабля.

В начале записи слышно, как российские пограничники призывают капитана буксира сбросить ход и остановиться, но не получают ответа, после чего "Дон" пошел на таран. "Яны Капу" получил повреждения головного двигателя, обшивки и леерных ограждений и лег в дрейф.

Все три корабля были задержаны и доставлены в Керченский порт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".

Ранения рук и ног получили трое украинских военнослужащих, сейчас они находятся в больнице под охраной. Их жизням ничего не угрожает.

На Украине обсуждают вопрос о введении военного положения. Пограничная служба Украины, Нацгвардия, полиция и другие силовые структуры уже переведены на усиленный вариант несения службы.