Десять российских женщин-учёных получат стипендии L'Oreal-ЮНЕСКО

Сегодня в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина десять молодых российских женщин-учёных будут награждены национальными стипендиями L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". Стипендии призваны помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою научную карьеру в России.

Женщины по-прежнему недостаточно представлены в публичной и профессиональной жизни, особенно в науке. Сегодня только 28% учёных – женщины, и только 3% Нобелевских премий по науке были вручены женщинам с момента создания премии в 1901 году.

Несмотря на это, в мире много выдающихся женщин-учёных, и рассказ о них необходим для продвижения гендерного равенства в науке.

Стипендиатами программы российского конкурса L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" в 2018 году стали:

Анашкина Елена, г. Нижний Новгород, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). Герасимова Татьяна, г. Казань, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН. Ефименко Анастасия, г. Москва, Институт регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова. Иванова Ольга, г. Москва, Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН). Калугина Юлия, г. Томск, Томский Государственный Университет. Мельникова Наталия, г. Москва, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук. Панфилова Елизавета, г. Саратов, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН). Пенькова Анастасия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет. Родионова Валерия, г. Калининград, Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта. Скорб Екатерина, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

В 2018 году на конкурс поступило 287 заявок из 42 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.

Проект осуществляется в России с 2007 года при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-учёные, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.

За время существования программы 115 молодых женщин получили стипендии для развития своей научной карьеры (включая 10 победительниц 2018 года). Эти молодые женщины могут изменить мир, а признание их таланта наполнит их решимостью и позволит в полной мере раскрыть свои способности.

Стипендиатки программы продолжают своё развитие в науке, достигая новых успехов. Так, например, стипендиатка 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010 году была названа лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, став первой женщиной, получившей награду из рук президента в рамках данной инициативы. В 2017 году подобную премию получила и Анна Кудрявцева.

(К слову, корреспондент проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) пообщался с Анной и задал ей несколько вопросов о её научной деятельности, а также выяснил, как российские исследовательницы могут получить стипендию в размере 10 тысяч евро и что даёт участие в программе).

Стипендиатки российской программы получают признание и на мировом уровне проекта L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке": Ирина Диденкулова (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) и Анна Кудрявцева (Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, Москва) получили международные стипендии "Восходящие таланты" в 2016 и 2018 годы соответственно.

Авторы проекта "Вести.Наука" также рассказывали про церемонии прошлых лет: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 годов.