Тема:

Женщины в науке и проявления сексизма 27 минут назад

Новости Наука

26 ноября 201811:09

Десять российских женщин-учёных получат стипендии L'Oreal-ЮНЕСКО

В 2018 году на конкурс поступило 287 заявок из 42 городов России.
Фото предоставлены пресс-службой компании L'Oreal.

Сегодня в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина десять молодых российских женщин-учёных будут награждены национальными стипендиями L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". Стипендии призваны помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою научную карьеру в России.

Женщины по-прежнему недостаточно представлены в публичной и профессиональной жизни, особенно в науке. Сегодня только 28% учёных – женщины, и только 3% Нобелевских премий по науке были вручены женщинам с момента создания премии в 1901 году.

Несмотря на это, в мире много выдающихся женщин-учёных, и рассказ о них необходим для продвижения гендерного равенства в науке.

Стипендиатами программы российского конкурса L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" в 2018 году стали:

  1. Анашкина Елена, г. Нижний Новгород, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).
  2. Герасимова Татьяна, г. Казань, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН.
  3. Ефименко Анастасия, г. Москва, Институт регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова.
  4. Иванова Ольга, г. Москва, Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН).
  5. Калугина Юлия, г. Томск, Томский Государственный Университет.
  6. Мельникова Наталия, г. Москва, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук.
  7. Панфилова Елизавета, г. Саратов, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН).
  8. Пенькова Анастасия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет.
  9. Родионова Валерия, г. Калининград, Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта.
  10. Скорб Екатерина, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

В 2018 году на конкурс поступило 287 заявок из 42 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.

Проект осуществляется в России с 2007 года при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-учёные, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.

За время существования программы 115 молодых женщин получили стипендии для развития своей научной карьеры (включая 10 победительниц 2018 года). Эти молодые женщины могут изменить мир, а признание их таланта наполнит их решимостью и позволит в полной мере раскрыть свои способности.

Стипендиатки программы продолжают своё развитие в науке, достигая новых успехов. Так, например, стипендиатка 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010 году была названа лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, став первой женщиной, получившей награду из рук президента в рамках данной инициативы. В 2017 году подобную премию получила и Анна Кудрявцева.

(К слову, корреспондент проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) пообщался с Анной и задал ей несколько вопросов о её научной деятельности, а также выяснил, как российские исследовательницы могут получить стипендию в размере 10 тысяч евро и что даёт участие в программе).

Стипендиатки российской программы получают признание и на мировом уровне проекта L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке": Ирина Диденкулова (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) и Анна Кудрявцева (Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, Москва) получили международные стипендии "Восходящие таланты" в 2016 и 2018 годы соответственно.

Авторы проекта "Вести.Наука" также рассказывали про церемонии прошлых лет: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 годов.

Ранее по теме

Сейчас

10:38

Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

09:43

Диктор Анна Шатилова отмечает 80

08:56

Керченский пролив открыли для гражданских судов

04:07

Украина планирует встать на военные рельсы

03:29

Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова

01:30

Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками

01:14

Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Дави его!": таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео

"Дави его!": таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео

49 минут назад
Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

39 минут назад
В Сомали "Аш-Шабаб" взорвала проповедника и 17 его учеников

В Сомали "Аш-Шабаб" взорвала проповедника и 17 его учеников

11 минут назад
Страсти по Brexit: политический авторитет Мэй попал под удар

Страсти по Brexit: политический авторитет Мэй попал под удар

2 часа назад
В больницах Алеппо остаются пострадавшие от химатаки

В больницах Алеппо остаются пострадавшие от химатаки

2 часа назад
В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипномерами

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипномерами

2 часа назад
Украинские корабли доставлены в Керчь

Украинские корабли доставлены в Керчь

1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

1 час назад
Болезнь Альцгеймера предложили лечить препаратами против ВИЧ

Болезнь Альцгеймера предложили лечить препаратами против ВИЧ

1 час назад
Диктор Анна Шатилова отмечает 80

Диктор Анна Шатилова отмечает 80

1 час назад
Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

1 час назад
Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

10 часов назад
"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

11 часов назад
Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

23.11.2018 17:07
Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

23.11.2018 13:02
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

21 минута назад
В Москве построят избушку для Бабы-Яги

В Москве построят избушку для Бабы-Яги

1 час назад
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором

АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором

1 час назад
Вести.net: Google почти доделал ОС, которая заменит Android

Вести.net: Google почти доделал ОС, которая заменит Android

1 час назад
Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

1 час назад
Памятник героям "Собачьего сердца" откроют в Петербурге

Памятник героям "Собачьего сердца" откроют в Петербурге

2 часа назад
Исследование: ложные новости распространяются в 6 раз быстрее достоверных

Исследование: ложные новости распространяются в 6 раз быстрее достоверных

2 часа назад
Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова

Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова

7 часов назад
Мигрантам преградили путь в США слезоточивым газом

Мигрантам преградили путь в США слезоточивым газом

9 часов назад
Скала преткновения: Гибралтар по-прежнему злит испанцев

Скала преткновения: Гибралтар по-прежнему злит испанцев

13 часов назад
На "Детском Евровидении-2018" победила 13-летняя девочка из Польши

На "Детском Евровидении-2018" победила 13-летняя девочка из Польши

13 часов назад
Новое дело – новые проблемы: Браудер боится экстрадиции в Москву

Новое дело – новые проблемы: Браудер боится экстрадиции в Москву

13 часов назад
Путин напомнил оружейникам о продукции гражданского назначения

Путин напомнил оружейникам о продукции гражданского назначения

13 часов назад
Сравнение Израиля с раковой опухолью от Рухани возмутило ЕС

Сравнение Израиля с раковой опухолью от Рухани возмутило ЕС

14 часов назад
"Бенефис" отменили из-за проблем со здоровьем Этуша

"Бенефис" отменили из-за проблем со здоровьем Этуша

14 часов назад
"Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в чемпионате России

"Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в чемпионате России

14 часов назад
Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина

Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина

14 часов назад
Театр "Глобус" попросил прояснить ситуацию со своим директором

Театр "Глобус" попросил прояснить ситуацию со своим директором

14 часов назад
Рыболовлев вернулся в Монако и посетил тренировку клуба

Рыболовлев вернулся в Монако и посетил тренировку клуба

15 часов назад
Пьяный Порошенко и пьяная Рада: Украина живет от Майдана до Майдана

Пьяный Порошенко и пьяная Рада: Украина живет от Майдана до Майдана

15 часов назад
"Роскосмос" поставил рекорд по масштабам финнарушений

"Роскосмос" поставил рекорд по масштабам финнарушений

16 часов назад
Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии

Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии

16 часов назад
"Формула-1". Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби

"Формула-1". Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона в Абу-Даби

17 часов назад
Прага хочет сократить число российских дипломатов и их автопарк

Прага хочет сократить число российских дипломатов и их автопарк

17 часов назад
Путин на груди: украинского танцовщика Полунина прокляли и обвинили в предательстве

Путин на груди: украинского танцовщика Полунина прокляли и обвинили в предательстве

17 часов назад
Россия готовит танк с принципиально новым оружием

Россия готовит танк с принципиально новым оружием

18 часов назад
Лавров рассказал о святой обязанности России, СП-2 и отношениях с Западом

Лавров рассказал о святой обязанности России, СП-2 и отношениях с Западом

19 часов назад
Разоблачение Integrity Initiative стало сильным ударом по Западу

Разоблачение Integrity Initiative стало сильным ударом по Западу

20 часов назад
Долевое строительство в Великобритании: как оно работает и чем отличается от России

Долевое строительство в Великобритании: как оно работает и чем отличается от России

23 часа назад
Девушка из Новосибирска объединила образы 2B и "Ангела"

Девушка из Новосибирска объединила образы 2B и "Ангела"

23 часа назад
Есть вопрос: почему женская грудь такая большая

Есть вопрос: почему женская грудь такая большая

24.11.2018 13:57
Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

23.11.2018 17:16
Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

23.11.2018 17:14
Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

23.11.2018 15:25
История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

23.11.2018 10:55