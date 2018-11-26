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Женщины в науке и проявления сексизма 27 минут назад
Десять российских женщин-учёных получат стипендии L'Oreal-ЮНЕСКО
Сегодня в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина десять молодых российских женщин-учёных будут награждены национальными стипендиями L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке". Стипендии призваны помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать свою научную карьеру в России.
Женщины по-прежнему недостаточно представлены в публичной и профессиональной жизни, особенно в науке. Сегодня только 28% учёных – женщины, и только 3% Нобелевских премий по науке были вручены женщинам с момента создания премии в 1901 году.
Несмотря на это, в мире много выдающихся женщин-учёных, и рассказ о них необходим для продвижения гендерного равенства в науке.
Стипендиатами программы российского конкурса L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" в 2018 году стали:
- Анашкина Елена, г. Нижний Новгород, Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).
- Герасимова Татьяна, г. Казань, Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН.
- Ефименко Анастасия, г. Москва, Институт регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Иванова Ольга, г. Москва, Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН).
- Калугина Юлия, г. Томск, Томский Государственный Университет.
- Мельникова Наталия, г. Москва, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук.
- Панфилова Елизавета, г. Саратов, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН).
- Пенькова Анастасия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет.
- Родионова Валерия, г. Калининград, Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта.
- Скорб Екатерина, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).
В 2018 году на конкурс поступило 287 заявок из 42 городов России. Ежегодно выбор стипендиаток осуществляется авторитетным жюри под председательством Алексея Ремовича Хохлова, вице-президента Российской Академии Наук, профессора, заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академика, члена Европейской Академии, лауреата Государственной премии РФ в области науки и технологий.
Проект осуществляется в России с 2007 года при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-учёные, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.
За время существования программы 115 молодых женщин получили стипендии для развития своей научной карьеры (включая 10 победительниц 2018 года). Эти молодые женщины могут изменить мир, а признание их таланта наполнит их решимостью и позволит в полной мере раскрыть свои способности.
Стипендиатки программы продолжают своё развитие в науке, достигая новых успехов. Так, например, стипендиатка 2009 года Екатерина Шишацкая в 2010 году была названа лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, став первой женщиной, получившей награду из рук президента в рамках данной инициативы. В 2017 году подобную премию получила и Анна Кудрявцева.
(К слову, корреспондент проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) пообщался с Анной и задал ей несколько вопросов о её научной деятельности, а также выяснил, как российские исследовательницы могут получить стипендию в размере 10 тысяч евро и что даёт участие в программе).
Стипендиатки российской программы получают признание и на мировом уровне проекта L’ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке": Ирина Диденкулова (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) и Анна Кудрявцева (Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, Москва) получили международные стипендии "Восходящие таланты" в 2016 и 2018 годы соответственно.
Авторы проекта "Вести.Наука" также рассказывали про церемонии прошлых лет: 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 годов.
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