Участник массового ДТП на заснеженной трассе на Кузбассе снял аварию на регистратор

Серия дорожно-транспортных происшествий, произошедших на подъезде к Кемерову в воскресенье, 25 ноября, попала на видео.

На записи, сделанной регистратором, видно, что сильная метель существенно ухудшила видимость. Судя по всему, сложные погодные условия и поспособствовали произошедшему массовому ДТП, участие в котором приняло около десятка автомобилей.

Автор ролика и водитель пикапа, двигавшего перед ним, успели своевременно остановиться перед машинами, попавшими в аварию, и практически полностью перегородившими проезжую часть.

Однако те, кто двигался за ними, не проявили столь похвальной осторожности и усугубили ситуацию, врезавшись в стоящие на месте транспортные средства.

Новые участники столкновения "прибывали" еще около минуты.

По предварительной информации, в результате этого инцидента никто не пострадал, но, как сообщалось ранее, четыре человека, в том числе – ребенок, получили травмы в другом массовом дорожно-транспортном происшествии в Кемеровской области, произошедшем в тот же день.