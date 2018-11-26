НХЛ. "Лос-Анджелес" Ковальчука нанес поражение "Эдмонтону"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Лос-Анджелесе. "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:2 обыграл "Эдмонтон Ойлерз".

После двух периодов на табло горел ничейный счет 2:2. Но в третьей 20-минутке "короли" забросили три безответных шайбы. Нападающий калифорнийцев Дастин Браун забросил три шайбы.

Что касается Ильи Ковальчука, то российский легионер "Кингз" провел на площадке 6 минут 20 секунд, но результативных действий не совершил. Всего на счете олимпийского чемпиона 5 голов и 9 передач в матчах нынешнего сезона.