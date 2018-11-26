Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали российские города с самым высоким уровнем жизни населения. Согласно исследованию, возглавила список Тюмень, на втором месте оказался Грозный, а вот Москва заняла только третью позицию в рейтинге. Следом за тройкой лидеров расположились Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

При составлении рейтинга специалисты использовали результаты социсследований и данные Росстата за 2018 года. Учитывались такие параметры качество медицинской помощи, состояние дорог и сферы ЖКХ, объем строительства, уровень развития культуры и образования, а еще как население оценивает удобство города для жизни и свой уровень дохода.

Как пояснил "Российской газете" проректор учебного заведения Алексей Зубец, Тюмень заняла первое место по итоговому индексу, так как во всех рейтингах, проводимых ранее Финансовым университетом, этого город оказывался в десятке лучших.

"Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил Зубец.

А столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.