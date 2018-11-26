Тема:
Удивительная жизнь муравьёв и термитов 36 минут назад
Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии
Во многих компаниях не приветствуется, когда простудившийся работник, вместо того чтобы взять положенный ему больничный, приходит в офис и распространяет инфекцию. В отличие от людей, муравьи, похоже, прекрасно осознают всю важность изоляции во время болезни.
Международная команда учёных выяснила, что муравьи, заражённые паразитом, изменяют своё поведение, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни по колонии. Таким образом насекомые защищают королеву, потомство и ценных рабочих.
Как известно, в муравьиных колониях существует иерархия, а поведение насекомых подчиняется строгим законам. Муравьи не взаимодействуют друг с другом случайным образом: даже внутри "каст" они делятся на подгруппы, в зависимости от возраста и выполняемых задач. К примеру, молодые рабочие муравьи, так называемые няньки, ухаживают за потомством, а более взрослые особи-фуражиры специализируются на доставке пищи. Последние чаще встречаются с патогенами, поскольку покидают гнездо.
Для нового исследования команда из Лозаннского университета разработала специальную систему штрих-кодов, позволяющую следить за взаимодействиями между муравьями (ранее похожую методику применили другие исследователи для наблюдений за колониями шмелей). Метки размещались на спинах насекомых, как показано на фото.
В ходе эксперимента учёные наблюдали за колонией из 2626 садовых муравьёв. Для слежения использовались инфракрасные камеры, делающие кадр каждые полсекунды. В результате биологи получали картину передвижений насекомых.
Учёные подвергли 10% рабочих муравьёв (все они были фуражирами) воздействию спор грибка вида Metarhizium brunneum. Они могут передаваться другим особям при контакте. Споры цепляются за кутикулу муравья, через день или два патоген попадает в его организм и убивает насекомое.
Наблюдая за колонией до и после заражения (в течение суток), специалисты заметили, что муравьи очень быстро обнаружили наличие спор и изменили своё поведение, чтобы спасти колонию от заражения.
В частности, контактов внутри групп (фуражиров с фуражирами и нянек с няньками) стало больше, а вот между разными группами – меньше. Причём так вели себя даже здоровые особи. Между тем няньки занялись перемещением яиц с потомством вглубь гнезда.
Учёные также решили отследить распространение патогена по колонии. Благодаря высокочувствительной технологии под названием ПЦР (или полимеразная цепная реакция), исследователи смогли в реальном времени определять количество спор, носителями которых являлись муравьи.
Оказалось, что из-за "карантина" лишь немногие изначально здоровые особи получили "порцию патогена", достаточную, чтобы вызвать серьёзное заболевание. Большинство муравьёв "отделалось" небольшим количеством спор.
Ещё одно любопытное наблюдение заключается в том, что муравьи усилили защиту наиболее ценных членов колонии: у королевы, нянек и молодых рабочих, которые трудятся с наибольшей эффективностью, анализ выявил наименьшее количество грибковых спор.
Авторы работы полагают, что поведение муравьёв "под страхом эпидемии" даёт представление об общих принципах динамики болезней. Если говорить о социальных насекомых, то, вполне вероятно, что такое же поведение можно наблюдать в других колониях, где есть иерархия, а отдельные особи трудятся на общее благо.
"Социальные взаимодействия – это маршруты, по которым путешествуют болезни, и они определяют распространение эпидемии. Исследования муравьев могут помочь нам лучше понять эпидемиологические процессы, которые могут иметь значение и в других социальных группах", — заключает один из ведущих авторов работы Сильвия Кремер (Sylvia Cremer) из Института науки и техники Австрии.
Более подробно об этом увлекательном исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других особенностях высокоорганизованной жизни муравьёв. К примеру, они эвакуируют с поля боя покалеченных собратьев, передают сообщения по социальной лестнице через "поцелуи", а также ведут сельское хозяйство и обладают удивительными навигационными способностями.
Ранее по теме
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса4 суток назад
-
Обнаружены колонии самок термитов, отказавшихся от секса2 месяца назад
-
Пустынные муравьи калибруют навигационную систему по геомагнитному полю Земли6 месяцев назад
-
Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток7 месяцев назад
-
Стой, кто идёт: обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв7 месяцев назад
-
Разработать новые антибиотики учёным помогут муравьи9 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американский военный самолет направился к побережью Крыма
- В Италии умер Бернардо Бертолуччи
- Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
- ВКС уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором
- Слова Рогозина об американцах на Луне оказались шуткой
Самое читаемое
-
Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно
- 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- Автоматизация российского бизнеса: на пути к самодостаточности
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Пилотов "Боинга", сбившего человека в Шереметьеве, вызвали на допрос
- Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители
- Снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
- Назван самый комфортный район Москвы
- Выходные: праздник на катках, культурный марафон в Третьяковке и первая рождественская ярмарка
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый аппарат НАСА посетит рекордное количество тел Солнечной системы
- Нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
- Технология BrainGate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли
- Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения