Не выработали ресурс: вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

Преждевременно вышли из строя два из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" российской гражданской орбитальной группировки, не отработав по целевому назначению положенных пяти лет, из-за проблем, появившихся уже после их запуска, пишет "Коммерсант".

Аппараты "Ресурс-П", которые в интересах госкорпорации Роскосмос, Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра образовали космическую систему для наблюдения земной поверхности, отправились в космос в июне 2013 года, декабре 2014 и в марте 2016 года.

Известно, что "Ресурс" №1 использовался также и для военных целей.

По данным источника, знакомого с ситуацией, проблемы появились во втором и третьем аппаратах. В 2016 и 2017 годах второй уже демонстрировал проблемы с системой терморегулирования и бортовой вычислительной системой, он возвращался в работу после устранения неполадок.

Отмечается, что спутники не отработал и половины срока. В настоящее время в группировке работает только один аппарат, который функционирует за пределами гарантийного срока.