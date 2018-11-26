Слушания по делу Аленичева пройдут 26 декабря

Суд по делу главного тренера красноярского "Енисея" Дмитрия Аленичева, отказавшегося проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, назначен на 26 декабря. Дело будет рассмотрено судьей 63-го мирового участка Алексеем Черданцевым.

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев был задержан 19 ноября сотрудниками ГИБДД по подозрению за вождение в нетрезвом состоянии. Тренер отказался пройти медицинское освидетельствование. Это может повлечь за собой санкции, а именно лишение водительских прав сроком до двух лет.

Сам Дмитрий Аленичев отрицает факт употребления алкогольных напитков и видит в случившемся провокацию. Ранее "Енисей", недовольный работой тренера, отстранил его от работы с командой, но был вынужден вернуть его на прежнее место.