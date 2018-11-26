Замглавы красноярского Пенсионного фонда взяли под стражу

Заместителя управляющего Пенсионным фондом РФ по Красноярскому краю Алексея Трофимова взяли под стражу на два месяца. Арест стал следствием ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Задержание чиновника сняли на видео.

По версии следствия, в конце 2017 года краевое отделение провело открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 квадратных метров для нужд Пенсионного фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта превысила 130 миллионов рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость зданий составляет 54 миллиона, что почти в 2,4 раза ниже выплаченной суммы. Другими словами, офисное помещение на окраине города оценили, как торговый комплекс на центральной улице Красноярска, а деньги вывели через подставную фирму.

"Это изначально была преступная схема, и каждый участвующий сотрудник и гражданские лица в этой схеме прекрасно понимали, что они совершают противозаконные действия", — заявила старший помощник руководителя регионального управления СКР Ольга Шаманская.

В рамках расследования заведенного по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" уголовного дела были проведены обыски в кабинетах и квартирах ряда сотрудников краевого Пенсионного фонда — были изъяты документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт.

Алексея Трофимова, замруководителя фонда, задержали, а спустя пару дней суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

"Он арестован сроком на два месяца по подозрению в превышении должных полномочий, повлекшим крупный ущерб", — сообщили в СКР.