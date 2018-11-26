Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

В США скончался бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Виктор Каневский. О смерти 83-летнего ветерана сообщил журналист Дэви Аркадьев.

Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов. В 1961 году он был одним из тех, кто выиграл с киевлянами чемпионат СССР, первый в истории "Динамо". Кроме того, он сыграл пять матчей в составе сборной Советского Союза. В 1964 году Каневский перешёл в одесский "Черноморец".

Завершив карьеру Виктор Каневский стал тренером. Он подготовил нескольких игроков для киевского "Динамо", работал с симферопольской "Таврией". В 1988 году Виктор Каневский переехал США, где проживал вплоть до своей кончины.