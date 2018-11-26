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Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"
На Украине происходят интересные вещи, и будет нескучно наблюдать за тем, как киевские власти будут выруливать из ситуации. Об этом заявил министр иностранный дел Сергей Лавров. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".
По его мнению, ситуация с объявлением военного положения на Украине несет угрозу обострения в Донбассе, и нужно "очень внимательно следить за тем, что происходит, если объявляется военное положение на Украине". Он напомнил, что и без военного положения там постоянно происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права — обстрелы населенных пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения. А после введения военного положения, "эти радикал-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны".
Глава МИД отметил, что процесс объявления военного положения на Украине уже запущен, секретарь СНБО Александр Турчинов уже сказал, что выборы в срок не состоятся.
"Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", — подчеркнул Лавров.
Также он назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева, так как были нарушены ключевые положения международного права.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван на Смоленскую площадь.
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