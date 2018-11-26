Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 ноября 201813:47

"Лео и Тиг: таежная сказка" попала в избранные игры App Store в США

Игра "Лео и Тиг: таежная сказка", разработанная издательством "Интерактивный Мульт" по мотивам одноименного мультсериала, уверенно набирает популярность и занимает свои заслуженные позиции в топах не только в России, но и в США.

Официальный релиз игры состоялся 14 ноября 2018 года, и уже сейчас приложение красуется в App Store в разделе "Избранное" в США, опередив множество других кассовых iOS-приложений.

Сюжет игры "Лео и Тиг: таежная сказка" повествует о приключениях отважных друзей, которых дух тайги привел в самое сердце леса. Для игрока подготовлено множество увлекательных заданий, невероятных открытий и непростых загадок от настоящих духов тайги.

Игра создана по мотивам мультсериала анимационной студии "Паровоз" и доступна для скачивания пользователям IOS и Android. "Интерактивный Мульт" — крупнейший издатель в Восточной Европе обучающих и развивающих мобильных приложений и приложений для устройств виртуальной реальности.

Сейчас

13:57

Суд отменил арест рэппера Хаски

12:39

МИД РФ готовит заявление о происшедшем в Керченском проливе

12:00

Вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

11:38

В Италии умер Бернардо Бертолуччи

11:36

Американский военный самолет направился к побережью Крыма

10:38

Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

09:43

Диктор Анна Шатилова отмечает 80

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"

Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"

30 минут назад
Прорыв границы: США разогнали мигрантов слезоточивым газом

Прорыв границы: США разогнали мигрантов слезоточивым газом

16 минут назад
Не выработали ресурс: вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

Не выработали ресурс: вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

1 час назад
В Италии умер Бернардо Бертолуччи

В Италии умер Бернардо Бертолуччи

2 часа назад
Американский военный самолет направился к побережью Крыма

Американский военный самолет направился к побережью Крыма

2 часа назад
Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья

Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья

1 час назад
Появились кадры с места падения военного вертолета в жилом квартале Стамбула

Появились кадры с места падения военного вертолета в жилом квартале Стамбула

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
В Сомали "Аш-Шабаб" взорвала проповедника и 17 его учеников

В Сомали "Аш-Шабаб" взорвала проповедника и 17 его учеников

2 часа назад
Диктор Анна Шатилова отмечает 80

Диктор Анна Шатилова отмечает 80

3 часа назад
Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

3 часа назад
Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

Число пострадавших при землетрясении в Ираке стремительно растет

12 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алексей Кудрин

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алексей Кудрин

2 часа назад
61
"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

13 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
"Лео и Тиг: таежная сказка" попала в избранные игры App Store в США

"Лео и Тиг: таежная сказка" попала в избранные игры App Store в США

19 минут назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

55 минут назад
На Камчатке уволена чиновница, предложившая "чпокнуть" пенсионера, как животное

На Камчатке уволена чиновница, предложившая "чпокнуть" пенсионера, как животное

1 час назад
СМИ: Россия планирует штрафовать Google и Facebook на процент от оборота

СМИ: Россия планирует штрафовать Google и Facebook на процент от оборота

1 час назад
Захотел попить: в Новокузнецке кот затопил квартиру и склад

Захотел попить: в Новокузнецке кот затопил квартиру и склад

1 час назад
И грудь, и пах: из-за взрыва телефона подросток получил ожоги 30 процентов тела

И грудь, и пах: из-за взрыва телефона подросток получил ожоги 30 процентов тела

1 час назад
Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии

Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии

2 часа назад
Порошенко развязал себе руки: армия Украины приведена в полную боеготовность

Порошенко развязал себе руки: армия Украины приведена в полную боеготовность

2 часа назад
В Гонконге задержали россиян, подозреваемых в хитрых схемах похищения брендовых сумочек

В Гонконге задержали россиян, подозреваемых в хитрых схемах похищения брендовых сумочек

2 часа назад
Китайский город накрыла песчаная буря полукилометровой высоты. Видео

Китайский город накрыла песчаная буря полукилометровой высоты. Видео

2 часа назад
Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться

Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться

2 часа назад
"Топливный Майдан" в Париже перерос в жесткие бои с полицией

"Топливный Майдан" в Париже перерос в жесткие бои с полицией

2 часа назад
Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

2 часа назад
В России может появиться новая программа субсидирования ипотеки

В России может появиться новая программа субсидирования ипотеки

3 часа назад
Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

Катер, пропавший в шторм на Байкале, ищут с вертолета

3 часа назад
"Дави его!" Таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео

"Дави его!" Таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео

3 часа назад
В Москве построят избушку для Бабы-Яги

В Москве построят избушку для Бабы-Яги

3 часа назад
Болезнь Альцгеймера предложили лечить препаратами против ВИЧ

Болезнь Альцгеймера предложили лечить препаратами против ВИЧ

3 часа назад
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором

АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором

4 часа назад
Вести.net: Google почти доделал ОС, которая заменит Android

Вести.net: Google почти доделал ОС, которая заменит Android

4 часа назад
Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

4 часа назад
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

4 часа назад
Страсти по Brexit: политический авторитет Мэй попал под удар

Страсти по Brexit: политический авторитет Мэй попал под удар

4 часа назад
Памятник героям "Собачьего сердца" откроют в Петербурге

Памятник героям "Собачьего сердца" откроют в Петербурге

4 часа назад
Исследование: ложные новости распространяются в 6 раз быстрее достоверных

Исследование: ложные новости распространяются в 6 раз быстрее достоверных

5 часов назад
В больницах Алеппо остаются пострадавшие от химатаки

В больницах Алеппо остаются пострадавшие от химатаки

5 часов назад
Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова

Не стало легендарного диктора Юрия Ковеленова

10 часов назад
Мигрантам преградили путь в США слезоточивым газом

Мигрантам преградили путь в США слезоточивым газом

11 часов назад
Скала преткновения: Гибралтар по-прежнему злит испанцев

Скала преткновения: Гибралтар по-прежнему злит испанцев

15 часов назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 25 ноября 2018 года

Москва. Кремль. Путин. Эфир от 25 ноября 2018 года

16 часов назад
21
На "Детском Евровидении-2018" победила 13-летняя девочка из Польши

На "Детском Евровидении-2018" победила 13-летняя девочка из Польши

16 часов назад
Новое дело – новые проблемы: Браудер боится экстрадиции в Москву

Новое дело – новые проблемы: Браудер боится экстрадиции в Москву

16 часов назад
Путин напомнил оружейникам о продукции гражданского назначения

Путин напомнил оружейникам о продукции гражданского назначения

16 часов назад
Сравнение Израиля с раковой опухолью от Рухани возмутило ЕС

Сравнение Израиля с раковой опухолью от Рухани возмутило ЕС

16 часов назад
"Бенефис" отменили из-за проблем со здоровьем Этуша

"Бенефис" отменили из-за проблем со здоровьем Этуша

16 часов назад
"Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в чемпионате России

"Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в чемпионате России

17 часов назад
Театр "Глобус" попросил прояснить ситуацию со своим директором

Театр "Глобус" попросил прояснить ситуацию со своим директором

17 часов назад