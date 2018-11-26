В Подольске жители нашли в подъезде полуторагодовалого ребенка

В Подольске решают судьбу полуторагодовалого мальчика, которого нашли замерзшим в подъезде жилого дома. Сколько времени ребенок провел на холодной лестничной клетке, неизвестно. Обнаружили его соседи, которых привлек громкий плач. Родители малыша, как выяснилось, снимают квартиру по соседству и в тот вечер, по словам местных жителей, были пьяны.

- Я увидела, что ребенок стоит, держится за поручни, в резиновых сапожках, без штанишек — в трусиках, в маечке.

Полуторагодовалого малыша нашли на лестничной площадке поздно вечером. Сколько времени он там провел, неизвестно.

"Я, естественно, забрала его домой, уже не раздумывая. Там отогрела, отмыла, потому что он был в ужасном состоянии, у него все было мокрое", — рассказывает Виолетта Габлия.

Виолетта догадалась, что ребенок — из квартиры этажом ниже. Сначала позвонила в полицию. Потом связалась с хозяйкой квартиры — у нее родители мальчика снимают комнату.

- Хозяйка квартиры пришла за ребенком, мы спустились вместе в эту квартиру. Они все были пьяные. Мама была прямо вообще в нетрезвом состоянии — ей что-то говоришь, она ничего не понимает. Естественно, ребенка я отдала, потому что я не имела права его у себя удерживать.

Спустя пару часов, уже с полицией, соседи решили попасть в квартиру, чтобы убедиться, что ребенок в порядке. Но дверь им открывать не хотели.

- Если не откроете, дверь будет взломана!

Дверь открыла вот эта женщина, явно нетрезвая. Ребенка обнаружили в соседней комнате — он спал на полу.

- Он только уснул. Давайте вы его все крутить опять здесь начнете!

- А вы кто?

- Я — отец.

"Он лежал беззащитным, лежал маленький беззащитный комочек, которому, как оказалось, всего год и шесть, представляете? От запаха просто до тошноты резало глаза, пахло перегаром, я не знаю, как назвать. Вообще непонятно, какие люди", — говорит Зоя Бабаева.

Врачи, приехавшие по вызову, обнаружили, что у ребенка высокая температура. Его увезли в больницу. Мать госпитализировать отказались из-за сильного опьянения. Вот как Надежда Семенова, мать Никиты Семенова, прокомментировала случившееся спустя два дня: "Меня не было всего лишь пять минут, он не мог за пять минут даже обморозить, как они сказали, ноги. Я просто добежала до магазина — мне нужно было купить хлеб. И вернулась обратно!"

"Ребенок у меня умный, он сам открыл дверь. Ровно минуту его не было — он вышел в подъезд. Мы пока его не видим — два или три дня", — рассказал отец Никиты — Андрей Семенов.

Сейчас в ситуации разбираются органы опеки.

"На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних", — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

По словам соседей, родители мальчика уже уехали домой в Краснодарский край. Времени навестить сына в больнице они так и не нашли. В ближайшее время мальчика, скорее всего, отправят в дом ребенка для социальной реабилитации.