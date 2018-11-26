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Медицинская техника и технологии будущего 11 минут назад
Быстрый световой тест спрогнозирует риск развития диабета и сердечных заболеваний
Специалисты проверяют новый метод диагностики, позволяющий выяснить, находится ли человек на самых ранних стадиях развития диабета или сердечных заболеваний.
Такой подход превосходит по скорости и простоте другие диагностические технологии, такие как анализ крови и оценка факторов риска, например, веса и семейного анамнеза.
Поясним, в чём состоит суть нового метода. Известно, что глюкоза в крови и других жидкостях организма человека может случайно прикрепляться к различным молекулам белков в коже и других тканях. "Словно клей", — сравнивает Брюс Вольффенбюттель (Bruce Wolffenbuttel) из Университета Гронингена в Нидерландах.
Подобные гликированные белки известны как конечный продукт усиленного гликозилирования, или КПГ.
КПГ можно найти почти в каждом типе клеток, и они считаются одним из факторов старения и некоторых хронических заболеваний, связанных со старением. Предполагается, что они также вызывают сосудистые осложнения сахарного диабета.
По мере старения организма происходит накопление КПГ в тканях человека. При этом ускоренные темпы накопления таких белков наблюдаются у людей с диабетом или у тех, кто находится на самых ранних стадиях развития недуга (тогда, когда диабет ещё даже не был диагностирован).
Накопление КПГ можно оценить при помощи измерения аутофлюоресценции (autofluorescence) кожи. Такой метод основан на флуоресцентных свойствах определённых КПГ, расположенных в коже, пишут авторы исследования.
Зная об этом, специалисты нидерландской фирмы Diagnoptics несколько лет назад разработали небольшое портативное устройство под названием AGE reader (считыватель КПГ). Он направляет свет определённых длин волн на кожу и фиксирует отражённое излучение.
Команда под руководством Вольффенбюттеля тестировала добровольцев на КПГ в ходе длительного исследования, посвящённого здоровью и заболеваниям в пожилом возрасте. Оно проводилось в Нидерландах и продолжалось порядка 30 лет.
Как пишут авторы работы, более ранние исследования показали, что так называемая "автофлуоресценция кожи, измеренная AGE reader, оценивает накопление КПГ в коже, которое увеличивается по мере старения и связано с диабетом второго типа". На этот раз учёные изучали, может ли измерение автофлуоресценции кожи спрогнозировать риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний спустя четыре года.
В рамках этой работы исследователи проверили примерно 70 тысяч человек, изначально не страдавших от диабета и сердечных заболеваний.
Четыре года спустя оказалось, что пациенты с высоким уровнем КПГ в начале работы имели высокий риск развития диабета или сердечных заболеваний.
Авторы работы добавляют, что автофлуоресценция кожи спрогнозировала развитие сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания независимо от ряда традиционных факторов риска.
Исходя из этого, учёные предположили, что тест может быть использован в качестве скрининга людей на эти недуги, говорит Вольффенбюттель. Подобные тесты можно проводить где угодно, даже в супермаркетах и аптеках.
Впрочем, скептики считают, что такие тесты не должны применяться без проведения крупных исследований, которые бы показали, что они действительно приносят больше пользы, чем вреда.
Поясним. Результаты такого тестирования могут быть интерпретированы неверно. В итоге вполне здоровым людям могут ошибочно рекомендовать принимать лекарства, которые порождают побочные эффекты.
Результаты нынешней работы представлены в научном издании Diabetologia.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет. Кроме того, увеличить риск развития опасного недуга может периодическое голодание, сахарозаменители и чувство одиночества.
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