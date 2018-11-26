Москалькова рассказала о здоровье задержанных украинских моряков

Украинские моряки, пострадавшие в Керченском проливе, находятся в Первой керченской больнице.

"Их состояние не оценивается как тяжелое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни", — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также опровергла сообщения украинских СМИ о том, что она якобы не выходит на связь со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. По словам Москальковой, украинская правозащитница получила всю необходимую информацию о состоянии раненых, передает РИА Новости.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге российские пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. Легкие ранения получили офицер и двое моряков ВМС Украины, а "Яны Капу" в результате тарана получил повреждения головного двигателя и обшивки. На данный момент украинские суда доставлены в порт Керчи в сопровождении российских пограничников.