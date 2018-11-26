Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Любите детективы? Тогда не пропустите продолжение увлекательного медицинского детектива "Доктор Рихтер" на телеканале "Россия 1". Уже в понедельник в 21:00 вас ждут новые герои и новые расследования. Ну и, конечно, новые шутки!

Главный герой сериала – Андрей Александрович Рихтер – человек очень своеобразный и довольно сложный в общении. Зато настоящий Шерлок Холмс от медицины! Он работает заведующим отделением диагностики Клинической больницы №100 и сам выбирает себе "медицинские дела". Заинтересовать его могут только самые сложные случаи.

Вместе с командой своих коллег – неврологом Русланом Егоршиным, эндокринологом Владимиром Калининым и инфектологом Ольгой Ходасевич – Рихтер находит решение проблемы даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. А главное – делает это с юмором!

Стиль общения Рихтера – отдельное достоинство сериала. Только он может так метко и иронично всех поучать. Например: "Обидеть лжеца просто, надо не поверить, когда он говорит правду".

И только Рихтер может на просьбу главврача, Елизаветы Никольской, уволить одного из его сотрудников ответить: "Хорошо, дай мне три месяца, полгода максимум, я проведу серьезный анализ, потом я проанализирую этот анализ, потом я рассмотрю анализ анализа, и решу, кого сократить". Впрочем, "поединок" между Никольской и Рихтером – еще одна увлекательная страница детектива.

Как будут развиваться отношения между ними? И какие еще непростые "дела" раскроет Рихтер и его команда? Узнаем уже с понедельника в 21:00 на канале "Россия 1". Не пропустите!