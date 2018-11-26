Суд отменил арест рэпера Хаски

В Краснодаре суд отменил решение об аресте рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток.

Адвокат исполнителя Алексей Авенисян сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. Провести концерт в клубе ему не удалось, в связи с чем он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля.

22 ноября суд постановил назначить Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков.