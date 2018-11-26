Хабиб Нурмагомедов хотел бы встретиться с Мэйвезером

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хотел бы сразиться с американским боксером Флойдом Мэйвезером. Однако все переговоры о будущих поединках можно будет вести после16 декабря, когда будет вынесено решение Атлетической комиссии штата Невада.

Бой за звание чемпиона мира с Конором Макгрегором завершился не только победой российского бойца, но и скандалом. Оба участника временно дисквалифицированы до 10 декабря, но решение может быть продлено атлетической комиссией. После того, как наступит ясность в этом вопросе, можно будет вести переговоры.

"Бой с Флойдом Майвезером будет интересным во всех отношениях – в плане конкуренции, и в плане наследия, и в денежном отношении. Зрителям всегда интересно, когда чемпион падает. А мы с Флойдом непобежденные бойцы", — заявил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции.