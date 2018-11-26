Огни большого города: подсветка Москвы - одна из самых ярких и экономных в мире
Двадцать две тысячи новых фонарей установили на улицах Москвы в этом году. Столица вновь вошла в пятерку самых ярких городов мира. И, что самое важное, свет мегаполиса весьма экономный. Вся подсветка — на светодиодных лампах, а это означает минимум энергозатрат.
В этом музее каждый зал — иллюстрация не заканчивающихся попыток ярко, но при этом не очень затратно осветить городские улицы. Вот горит, но почти ничего не освещает, масляный фонарь. А эта яркая сфера — прорыв XIX века.
"Это было настоящее волшебство, и люди по вечерам собирались около этих фонарей и аплодировали", — говорит директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова.
Вот те самые "лампочки Ильича" с угольной нитью, рядом — лампы накаливания. Потребление — 50 ватт, тут же, для сравнения, светодиодная — всего 8. В углу — центральный пульт, с помощью которого зажигался город еще 30 лет назад. Сейчас все иначе.
Здесь — как в центре управления полетами: всюду мониторы и датчики. Именно отсюда происходит контроль за всеми фонарями и лампами, которые освещают столицу. Все работает автоматически, но при необходимости подсветку можно включить вручную — одним нажатием клавиши. И вот — Москва светится.
Круглосуточное наблюдение чуть ли не за каждой горящей лампой. Один диспетчер — один район. Если где-то что-то гаснет, здесь на экране, наоборот, загорается ярко-красным.
"Незамедлительно направляет передвижную дизель-генераторную установку, чтобы в случае необходимости осуществить электроснабжение по временной схеме. В кратчайшие сроки стараемся осуществить электроснабжение сетей освещения", — говорит заместитель руководителя Департамента диспетчерского управления по сетям освещения объединенной энергетической компании г. Москвы Сергей Ильин.
Шестьсот тысяч фонарей освещают сегодня Москву. В этом году добавили еще 22 тысячи. И на всех — светодиодные лампы.
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Самые современные технологии применяются и для художественной подсветки. Совсем скоро Андреевский мост перевоплотится в белый парусник: арку зальет холодный белый, а опоры смягчат благородным теплым светом. В этом году уже 200 объектов получили новый облик.
"Несмотря на значительный прирост по установкам наружного освещения, энергопотребление в целом по Москве составляет не более одного процента от общего потребления города", — рассказал начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента ЖКХ г. Москвы Александр Кондратенко.
Мосты, храмы, улицы, жилые дома — ночью теперь все выглядит иначе. Игра света и неисчезающие тени — шанс по-новому взглянуть на привычные пейзажи. Красочно и светло — а благодаря современным технологиям еще и с минимумом энергозатрат.
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