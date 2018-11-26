Нефть подросла, но рубль обвалился

Цены на нефть растут, но курс рубля умеренно снижается, передает РИА Новости.

Отмечается, что снижение рубля лишь частично связано с новостями об инциденте в Азовском море.

Некоторые эксперты полагают, что значимость для динамики рубля будет иметь реакция Запада на случившиеся события в ходе заседания Совбеза ООН. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления.

Аналитик компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский отметил, что новости о вооруженном конфликте в Азовском море не главный, но весьма существенный фактор событий на биржевой площадке Мосбиржи. Снижение отечественной валюты происходит на фоне падающего доллара на глобальных рынках. По его словам, в пятницу рубль был диспропорционально крепок в контексте резкого падения цен на нефть.

С точки зрения внутренних факторов стоит отметить пик налоговых платежей, влияющий на поддержание курса национальной валюты. Коррекционное восстановление нефтяных цен стабилизирует позиции рубля.

В свою очередь, темпы роста цен на нефть Brent увеличиваются. За прошлую неделю она подешевела почти на 12%, впервые более чем за год опустившись ниже 60 долларов, а нефть WTI потеряла около 10% в стоимости. Сейчас Brent вернулась к прежнему уровню в 60 долларов за баррель.

Ключевым фактором для стоимости нефти являются ожидания заседания Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Они состоятся в Вене с 5 по 7 декабря. Некоторые аналитики прогнозируют, что организация примет решение сократить добычу нефти для поддержания цен. Другие эксперты считают такую меру неэффективной в отношении «черного золота».

Эксперты Fitch Solutions дали оценку нефтяному рынку на следующий год. Прогнозируется, что он будет неспокойным из-за ожидания увеличения неопределенности вокруг перспектив замедления мировой экономики и переизбытка предложения сырья.

Ожидается ряд ключевых событий, которые могут оказать значимое влияние на мировые финансовые рынки. Одними из них станут публикация протоколов последнего заседания ФРС США и итоги встречи мировых лидеров на саммите G20, который состоится с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.