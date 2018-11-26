Путин предложил доплачивать участковым врачам за низкую смертность

Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность тиражировать практику доплаты участковым врачам за снижение смертности на их участках, передает ТАСС. В ходе рабочей встречи с главой государства губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что такой эксперимент уже проходит в регионе.

По словам губернатора, в области введен контроль за работой терапевтов. "Когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем — довольно-таки серьезные цифры — до 10 тысяч рублей", — сказал Васильев, добавив, что пациенты вовремя направляются на диспансеризацию, проходят осмотр у онколога и других узких специалистов.