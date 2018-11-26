Кремль: действия России в Керченском проливе не обусловлены реакцией из-за рубежа

Российская сторона в ходе инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с собственным и международным правом и не руководствовалась возможностью возникновения негативных внешнеполитических последствий своих шагов.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, не опасаются ли в Кремле негативных политических последствий жесткого пресечения прохода кораблей Украины через Керченский пролив, Песков пояснял, что выполнение норм российского законодательства не зависит от степени реакции кого либо в мире.

Он рассказал, что в связи с инцидентом в ближайшие часы на экстренное совещание соберется Совет Безопасности ООН. Песков подчеркнул, что Совбез будет рассматривать ЧП в Керченском проливе по инициативе Москвы.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в поводу инцидента президент России Владимир Путин не общался со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

25 ноября российские морские пограничники задержали три корабля ВМС Украины – артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". Они нарушили российскую государственную границу, опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. В данное время они отбуксированы в порт Керчи.