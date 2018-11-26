ЧП в Керченском проливе: Россия заявила Украине решительный протест

Украинские боевые корабли грубо нарушили правила мирного прохода через Керченский пролив. Более того, Киев тщательно спланировал и подготовил провокацию, цель которой – эскалация напряжения в регионе, попытка усилить санкции против России, а заодно и отвлечь внимание общественности от собственных внутренних проблем Украины. С таким заявлением выступил МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили особое внимание на тот факт, что в Незалежной вводится военное положение. Это может привести к срыву выборов президента весной 2019 года и сыграет на руку нынешнему главе страны Петру Порошенко.

Также МИД РФ выразил решительный протест против действий украинских военных моряков и потребовал срочного сбора членов Света безопасности ООН. Российские дипломаты потребовали у Киева наказать всех виновных в провокации и защитить российские представительства на территории Украины.

Раздувать истерию вокруг Азовского моря опасно, это грозит серьезными последствиями, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМФ Украины попытались вторгнуться в российские территориальные воды. На устные предупреждения они не реагировали, поэтому пограничные суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" арестованы. Их экипажи находятся под стражей.