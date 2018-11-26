Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами
Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами. Ранее хоккеисты из Белоруссии перестали считаться легионерами в КХЛ.
Министерство спорта выступило с предложением согласно которому граждане Союзного государства России и Белоруссии не должны иметь каких-либо ограничений во внутренних соревнованиях. Таким образом, представителе Белоруссии не должны считаться легионерами российском футболе, баскетболе, гандболе, волейболе, регби, водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве, сообщает РИА Новости. Предложение будет рассматриваться соответствующими федерациями и лигами. КХЛ уже сняла все ограничения с белорусских хоккеистов.
В настоящее время белорусские футболисты считаются легионерами. Кроме того, начиная с сезона 2020/21 формула лимита будет изменена на схему "8+17" или "7+18" в заявочном списке. Но если меры, предложенные министерством спорта, будут приняты, то белорусские игроки перестанут попадать под лимит, не взирая на то, что они не могут выступать за сборную России.
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