Тема:
Провокации в Керченском проливе 27 минут назад
Аксенов: Порошенко готов пожертвовать военнослужащими ради власти
Украинский президент Петр Порошенко ради сохранения власти готов жертвовать своими военнослужащими. Об заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава Крыма Сергей Аксенов.
"Нынешняя провокация — это стиль киевского режима, личный стиль Порошенко. Отправляя три судна в Керченский пролив, украинские власти понимали, что подвергают опасности жизни своих моряков. Но они не дорожат ни людьми, ни техникой. Наши пограничники блестяще выполнили все задачи, старались нейтрализовать угрозу и избежать жертв. Так и произошло", — сказал он.
"Моряки на украинских судах шли как на похороны. Мы же понимаем, что сегодня Украина в военном отношении не может никакой конкуренции Российской Федерации представить, рассчитывают на американцев, не брезгуют даже жертвовать своими военнослужащими, подставляя вот под такие ситуации", – считает глава Крыма.
Среди украинских моряков трое раненых, а не шесть, как утверждают украинские СМИ.
"Официально заявляю: трое раненых, их жизни ничего не угрожает. Им сейчас оказывается необходимая помощь. Мы понимаем, что они заложники сложившейся политической ситуации", – подчеркнул Аксенов.
Он подтвердил, что военные суда, участвовавшие в провокации, пришвартованы у причала в Керченском морском порту: "Все их военные суда стоят возле причалов в Керченском морском порту, все завершилось".
При этом Аксенов подчеркнул, что ситуация в Крыму спокойная. "Уверенность в Вооруженных силах России в нашей стране настолько огромна, что никто не переживает за происходящее. В Крыму все спокойно, к провокациям киевского режима все давно привыкли. Знаем, что и президент лично на контроле эту ситуацию держит, и ФСБ, и МВД, и Вооруженные силы РФ несут службу. Так что ничего крымчанам и российскому Крыму не угрожает", – сказал Сергей Аксенов.
Глава Крыма допустил, что провокация была сделана Петром Порошенко в связи с предстоящими выборами президента Украины для введения военного положения и усиления своей власти. Кроме того, Аксенов считает, что Украина может осуществлять провокации по указанию "западных хозяев".
25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" ВМС Украины около 7 утра незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. В Погранслужбе ФСБ России заявили, что от Украины не поступало никаких заявок на прохождение Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
Все три украинских судна были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах Российской Федерации и доставлены в порт Керчь. По факту нарушения государственной границы Российской Федерации военными кораблями Украины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ.
Ранее по теме
-
ЧП в Керченском проливе: Россия заявила Украине решительный протест32 минуты назад
-
Кремль: действия России в Керченском проливе не обусловлены реакцией из-за рубежа50 минут назад
-
Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками1 час назад
-
Москалькова рассказала о здоровье задержанных украинских моряков1 час назад
-
Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"2 часа назад
-
"Это однозначная провокация". Лавров высказался о событиях в Керченском проливе2 часа назад
Сейчас
Порошенко ввел на Украине военное положение
Картина дня
-
Американский военный самолет направился к побережью Крыма
- В Италии умер Бернардо Бертолуччи
- Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
- ВКС уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором
- Слова Рогозина об американцах на Луне оказались шуткой
Самое читаемое
-
Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно
- 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Подольске нашли в подъезде полуторагодовалого ребенка
- В Шереметьеве ищут пропавшего ручного енота
- КамАЗ засыпал песком машину патрульной службы
- Москва продолжает преображаться к Новому году
- По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый аппарат НАСА посетит рекордное количество тел Солнечной системы
- Нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
- Технология BrainGate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли
- Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения