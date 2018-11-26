Магазин Bosco полыхает в центре Санкт-Петербурга

Огонь объял магазин Bosco на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. На сделанных очевидцами кадрах видны языки пламени, вырывающие со второго этажа дома №59 на Большом проспекте.

Густым дымом заволокло дворы и соседние улицы — прохожие, как видно на кадрах, закрывают лица и в спешке покидают место ЧП, где работают несколько пожарных расчетов. По некоторым данным, площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Движение автомобилей на проспекте и в его окрестностях затруднено.

О причинах возгорания и пострадавших информации не поступало.