Состоялось завершающее в этом году заседание общественного совета "Аэрофлота"
Состоялось завершающее в 2018 году заседание общественного совета "Аэрофлота", которое прошло под председательством Татьяны Тарасовой – советского и российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР.
Основной темой заседания стала новая Стратегия развития группы "Аэрофлот" до 2023 года, которая получила название "100 миллионов пассажиров к 100-летию "Аэрофлота". Члены совета ознакомились с главными положениями этой программы, которая ранее была доложена президенту России Владимиру Путину и получила его одобрение.
В предстоящие пять лет "Аэрофлот" и его дочерние компании планируют резко нарастить пассажиропоток. В 2023 году группа "Аэрофлот" перевезет до 100 миллионов пассажиров, при этом втрое возрастет объем транзитных перевозок. При этом первоочередное внимание национальный перевозчик уделит повышению доступности воздушного транспорта для россиян, в особенности на межрегиональных маршрутах, в обход московского авиаузла.
К 2023 году "Аэрофлот" откроет четыре новые региональные базы – в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, а также Красноярске, где будет построен международный хаб.
Планируется, что к 2026 году парк самолетов российского производства будет насчитывать в Группе "Аэрофлот" до 200 современных машин Superjet 100 и МС-21, конкурентоспособных на мировом рынке.
"Аэрофлот" уже сегодня является одним из лидеров глобальной отрасли в сфере цифровизации. Новая стратегия предусматривает здесь новые прорывы, в том числе на базе внедрения искусственного интеллекта.
"В уходящем году "Аэрофлот" достойно отметил свое 95-летие укреплением позиций в глобальной элите гражданской авиации, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. – К следующему, столетнему юбилею мы намерены выйти на качественно новый уровень по всем стратегическим направлениям. Наша цель не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий, по уровню сервиса, а главное – беспрецедентное повышение доступности авиаперелетов для российских граждан".
Второй пункт повестки дня состоявшегося заседания – перспективы программы "плоских тарифов", которую авиакомпания реализует с 2015 года для обеспечения доступной авиатранспортной связи с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком.
Членов общественного совета заинтересовал вопрос, каким образом "Аэрофлот" сможет продолжить эти социальные перевозки по цене ниже себестоимости в условиях роста издержек для отрасли.
Руководство авиакомпании подчеркивает, что считает недопустимым повышение фиксированных низких тарифов для отдаленных и стратегически важных регионов. В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по "плоским" тарифам дочерней авиакомпании "Россия". За счет этого снизится средний "плоский" тариф, предлагаемый группой "Аэрофлот", а количество билетов по указанным тарифам вырастет. При этом на дальневосточных рейсах "России" комфорт и уровень обслуживания сравнимы с премиальным сервисом "Аэрофлота".
"Считаю повестку дня сегодняшнего заседания очень содержательной. Мы обсудили вопросы государственной важности. Еще более важно то, что они имеют высокое значение для каждого россиянина. От того, насколько доступным будет самолет для самых разных слоев населения, зависит будущее России в целом, ее экономика, обустроенность, привлекательность. Общественный совет высоко ценит стремление руководства "Аэрофлота" создать сеть перевозок, которая наилучшим образом способствует достижению этих приоритетных целей", — отметила Татьяна Тарасова.
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