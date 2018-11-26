Частная компания анонсировала запуск на орбиту автоматического завода

Коммерческое производство высокотехнологичных материалов и биомедицинской продукции в космосе начнётся уже в середине 2020-х годов, заявили специалисты компании Space Tango. Фирма анонсировала запуск на низкую околоземную орбиту автоматического завода ST-42.

Как сообщает ресурс SpaceNews со ссылкой на президента компании Тьюнэна Клементса (Twinan Clements), речь идёт о возвращаемой необитаемой капсуле диаметром от 2,1 до 2,4 метра. Каждый полёт такой космической фабрики продлится от 10 до 30 суток, а высота орбиты составит около 400 километров. Такую же орбиту имеет МКС.

Планируется создать несколько версий платформы. Самый компактный аппарат займётся химическим производством, в том числе созданием углеродных нанотрубок и материалов на основе кремния . Более вместительные модификации будут использованы для производства биомедицинских изделий. В частности, планируется изготовлять имплантаты для пациентов с поражениями глаз.

Предполагается, что во время первых полётов будут отлажены технологические процессы. В дальнейшем развернётся полноценное производство с соблюдением всех строгих стандартов, применяемых к медицинской продукции.

Поясним, что невесомость предоставляет уникальные возможности для реализации химических и физических процессов, невозможных в условиях земной гравитации. На орбитальных станциях много лет идут различные эксперименты такого рода. Однако до коммерческого производства дело ещё не дошло: пилотируемые полёты – слишком дорогое удовольствие, и затраты не окупаются.

Стоимость проекта ST-42 не разглашается. Однако подчёркивается, что компания реализует его на собственные средства.

Разумеется, необитаемая капсула не будет иметь оборудования для поддержания жизнедеятельности космонавтов (за отсутствием таковых). Не потребуются и узлы для стыковки с космическими аппаратами, ведь планируются лишь краткие полёты, по окончании которых орбитальный "завод" будет возвращаться на Землю.

Всё это наверняка сделает такое производство гораздо более дешёвым, чем оно было бы на МКС или другой обитаемой станции. Не следует сбрасывать со счетов и удешевление космических запусков, которое ожидается в ближайшие годы.

Отмечается, что компания Space Tango имеет большой опыт создания оборудования для МКС и намерена использовать его при разработке ST-42.

"Благодаря нашей линейке продуктов TangoLab для МКС, Space Tango начала выявлять [потенциальные] приложения и понимать общие экономические принципы изготовления высокоценных для земного потребителя продуктов в условиях микрогравитации, – заявляет Клементс. – Эта платформа (ST-42 – прим. ред.) является логическим продолжением этой работы и создаёт новый класс возможностей для коммерциализации [запусков на] низкую околоземную орбиту в космической экономике".

Как сообщает сайт компании, таким образом будет создан новый рынок ёмкостью в миллиарды долларов США.

К слову, по подсчётам аналитиков холдинга Morgan Stanley, доходы от запусков на низкую околоземную орбиту в 2016 году составили 350 миллиардов долларов США, а к 2040 году увеличатся до $ 1,1 триллиона.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о проекте фабрики, которая сможет создавать прямо в космосе километровые конструкции, а также о технологии изготовления в невесомости хлеба и кефира . Кроме того, мы писали о проектах заправки и ремонта спутников на орбите.