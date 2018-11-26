Порошенко опубликовал указ о введении на Украине военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после инцидента с судами в Керченском проливе. Указ, опубликованный на сайте главы государства, вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Теперь это решение еще должна утвердить Верховная рада, депутаты обсудят этот вопрос на внеочередном заседании, передает телеканал "Россия 24".

Согласно документу, военное положение на Украине будет действовать с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года. СБУ должна обеспечить усиление антитеррористических и контрдиверсионных мер.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.

В ответ Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток.