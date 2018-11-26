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26 ноября 201816:04

Виктор Гончаренко: матч с "Викторией" не станет для ЦСКА легкой прогулкой

EPA

Во вторник ЦСКА проведет свой пятый матч группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы примут в "Лужниках" чешскую "Викторию". Накануне матча главный тренер москвичей Виктор Гончаренко встретился с прессой.

Первый матч в Пльзени завершился вничью 2:2. ЦСКА с четырьмя очками занимает третье место, а "Виктория" с одним очком замыкает таблицу в группе G. Но клуб из Чехии сохраняет шансы обойти армейцев и пробиться в Лигу Европы. "Мы смотрим на нее свысока. Любой матч Лиги чемпионов, если не сыграешь на максимуме возможностей, как физических, так и эмоциональных, неправильно выстроишь игру, это чревато. С любым соперником. Мы не ждем завтра легкой прогулки", — приводит слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".

Встречу с "Викторией" пропустит из-за дисквалификации защитник ЦСКА Хельгур Магнуссон. Гончаренко не стал говорить, кем заменит исландца. "У нас схема обороны плавающая. Один из защитников ориентирован на атаку, — это Марию Фернандес. Еще один – на оборону. При любой схеме надо правильно атаковать", —сказал Гончаренко.

Гончаренко заявил, что оправились от травм и готовы сыграть с "Викторией" защитник Родриго Бекао и нападающий Арнор Сигурдссон. Но исключено участие в игре полузащитник Алан Дзагоев. "Алан тренируется индивидуально. Он не занимался с командой уже полтора месяца".

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