В московском парке нашли полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела женщины

Фрагменты тела женщины примерно 50-60 лет, упакованные в полиэтиленовые пакеты, были найдены на территории одного из парков на юго-востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство".

Как сообщает столичное управление СК РФ, сейчас устанавливается личность убитой и лица, причастные к преступлению.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, о страшной находке сообщил пенсионер, который прогуливался по набережной в парке 850-летия Москвы, что в районе Марьино.

Когда на место прибыли оперативники, в горизонтальной водосточной трубе они нашли три черных целлофановых пакета с фрагментами тела и некоторые предметы одежды.

По предварительным данным, женщину убили не больше двух недель назад.