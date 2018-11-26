Зонд OSIRIS-REx, подлетающий к астероиду Бенну, успешно развернул "руку" для отбора проб

Космический аппарат OSIRIS-REx, который должен достичь астероида Бенну уже 3 декабря 2018 года, успешно прошёл ключевое испытание. Инженеры развернули его "руку" в положение, нужное для отбора проб внеземного вещества.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали об этой миссии. Напомним, что зонд стартовал в 2016 году. В декабре 2018 года он должен выйти на орбиту Бенну. Там аппарат проведёт больше года, изучая небесное тело с помощью бортовых научных инструментов. В середине 2020 года он должен будет собрать образцы грунта, а в 2023 году доставить их на Землю.

Для отбора проб служит "рука" под названием Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), что можно перевести как “Механизм отбора проб "бери и беги"”. Длина этой конструкции составляет 3,35 метра. Она имеет "плечо", "предплечье" и "кисть", соединённые подвижными "суставами". Правда, вместо кисти у неё цилиндрический контейнер для захвата грунта.

Когда пробоотборник коснётся поверхности астероида, он выбросит порцию газообразного азота под большим давлением. Планируется, что она взрыхлит грунт и поднимет над поверхностью небольшое облако обломков. В результате должно быть захвачено не менее 60 граммов внеземного вещества. Весь процесс займёт около пяти секунд.

В ходе недавних испытаний инженеры протестировали подвижность всех "суставов". Данные телеметрии и фотоснимки, сделанные бортовой камерой, подтвердили, что манипулятор работает безукоризненно.

"Испытание TAGSAM является важной вехой, поскольку главной задачей миссии OSIRIS-REx является возвращение образца [грунта] Бенну на Землю, – констатирует главный исследователь проекта Данте Лауретта (Dante Lauretta). – Этот успешный тест показывает, что, когда придёт время, TAGSAM будет готов "протянуть руку" и коснуться астероида".

Эта проверка стала финальной в серии тестов, начавшейся 17 октября. Тогда OSIRIS-REx отбросил килограммовую крышку, закрывавшую отсек с роботизированной "рукой".

25 октября манипулятор был выведен из контейнера и остался в полусложенном состоянии. Теперь он развёрнут "в боевое положение".

Добавим, что система TAGSAM разрабатывалась более десяти лет. Она была тщательно протестирована на Земле, но это первый случай её испытаний в космосе.

"Команда очень довольна тем, что [манипулятор] TAGSAM был выдвинут, развёрнут и работает, реализуя полный диапазон движений, – говорит Ричард Бёрнс (Richard Burns), руководитель проекта OSIRIS-REx в Центре космических полётов Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. – С момента запуска он удерживался [в сложенном состоянии] более двух лет, поэтому приятно видеть его свободным от кандалов и хорошо исполняющим команды".

По команде с Земли зонд выполнил несколько движений вокруг своей оси. Это позволило инженерам рассчитать новый момент инерции аппарата. Когда миссия соберёт образцы, эта величина изменится за счёт дополнительной массы. Тогда данные нынешних измерений будут использованы для того, чтобы проверить, много ли вещества захватила "рука".

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других подобных миссиях: доставке на Землю образцов грунта астероида Итокава и зонде "Хаябуса-2", который сейчас находится на орбите астероида Рюгу, но в скором времени тоже должен будет доставить в земные лаборатории пробы его вещества.

Однако OSIRIS-REx выделяется даже в ряду этих уникальных миссий. Как подчёркивают сотрудники проекта, Бенну является самым маленьким астероидом, грунт которого когда-либо изучался космическими зондами. А вот порция вещества в 60 граммов, напротив, станет самой большой доставленной на Землю со времён лунных экспедиций.