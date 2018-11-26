Роскомнадзор оштрафует Google, не напрягая суд

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сама вынесет решение по административному протоколу в отношении Google за отказ IT-гиганта присоединиться к реестру запрещенных в РФ сайтов и фильтровать их в своей поисковой выдаче.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он подчеркнул, что в надзорном ведомстве внимательно посмотрели отечественное законодательство и пришли к выводу, что "можем сами рассмотреть этот протокол и вынести решение о штрафе, не нагружая суд".

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о составлении административного протокола в отношении Google, который будет рассмотрен в декабре.

25 октября в пресс-службе регулятора сообщили, что Google проигнорировал требование о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов. Данный закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября 2018 года.

14 ноября заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин провёл соответствующие переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни.

15 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал СМИ, что его ведомство продолжит привлекать Google к административным штрафам, если американская компания не начнёт блокировать в поисковой выдаче запрещённые сайты.