Рэпер Хаски вышел на свободу

Рэпер Хаски покинул территорию спецприемника, где провел четверо суток под арестом, сообщает ТАСС.

Адвокат музыканта прокомментировал, что суд Краснодара удовлетворил его жалобу и отменил вынесенное в минувший четверг решение об аресте.

21 ноября был сорван концерт Хаски. Перед входом в клуб, где должно было пройти мероприятие, рэпер забрался на чужой автомобиль и стал исполнять на его крыше одну из своих песен. После чего его задержали сотрудники полиции.

Хаски признали виновным в мелком хулиганстве и отправили под арест на 12 суток. Позже реперу добавили еще трое суток за отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотики.