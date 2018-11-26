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26 ноября 201818:08 Юлия Воробьёва

Ничто человеческое не чуждо: шимпанзе могут манипулировать другими ради получения выгоды

Исследователи полагают, что шимпанзе обладают сложным когнитивным навыком, который ранее не был изучен у этих приматов.
Фото Republica/pixabay.com.

Добиться желаемого результата многим людям помогает, возможно, не самый этичный, но порой очень эффективный подход – манипуляция. Как оказалось, использовать других ради достижения собственных целей может не только человек разумный.

Международная команда учёных под руководством Манон Швайнфурт (Manon Schweinfurth) из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии выяснила, что манипуляцию неплохо освоили шимпанзе. 

В ходе работы специалисты наблюдали за группой полудиких шимпанзе в Замбии. Изначально они планировали изучить примеры сотрудничества между гоминидами, однако совершенно неожиданно стали свидетелями совсем другого поведения.

Для своего эксперимента учёные сконструировали аппарат, состоящий из фонтана с фруктовым соком и пары кнопок, которые включают устройство. При этом кнопки были расположены на расстоянии трёх метров от фонтана. Таким образом, одна и та же особь не могла одновременно нажать на кнопку и утолить жажду. Для того, чтобы один шимпанзе выпил сок, нужно было, чтобы его сородич нажал на кнопку.

Таким образом, шимпанзе оказались в затруднительном положении. Все, за исключением 24-летнего самца по кличке Бобби. Находчивый примат выбрал трёх младших членов группы и "завербовал" их, продемонстрировав сразу несколько уровней контроля.

Сперва он перетаскивал или перекатывал собратьев поближе к кнопкам. У тех не было шанса сбежать, пока они находились в постоянном контакте с Бобби. Затем он толкал своих жертв по направлению к кнопкам, а сам отправлялся к фонтану.

Конечно, он не мог контролировать непосредственно нажатие на кнопку, поэтому выбранные шимпанзе могли не подчиниться приказу старшего и улизнуть. Тем не менее, в половине случаев Бобби всё-таки сумел утолить жажду.

В тех ситуациях, когда его стратегия терпела неудачу, примат прибегал к стереотипному поведению: пренебрежительно фыркал на "предателей" и сопровождал это протягиванием рук.

В результате младшие члены группы так или иначе соглашались помочь Бобби напиться сока из фонтана, и такая манипуляция повторилась более ста раз. При этом ни о каком договоре "услуга за услугу" речи не было: хитрый примат не поменялся местами с доверчивыми собратьями и не помог им утолить жажду в ответ.

По словам Манон Швайнфурт, свидетельств того, что социальные животные обладают сложными когнитивными навыками общения, существует немало. Однако до сих пор у поведенческих специалистов было совсем немного сведений о том, что одни животные используют других как "физические" инструменты.

В данном случае речь идёт об относительно сложном взаимодействии: если бы шимпанзе использовал действительно физический инструмент, скажем, палку, то он мог бы контролировать нажатие кнопки самостоятельно. Однако использование "социального инструмента" как физического уже не даёт ему полного контроля. В данном случае приматы могли остановить струю фруктового сока в любой момент или и вовсе не нажимать на кнопку.

Но, судя по всему, Бобби был уверен в своей силе убеждения. Как отметила Швайнфурт, больше всего её команду поразил тот факт, что объекты манипуляции по сути не пытались избежать её.

"Они могли спрятаться или обратиться за помощью к взрослым, как обычно делают в других ситуациях. Итак, почему они позволили другой особи использовать их? Мы считаем, что это можно объяснить усилением игрового поведения Бобби, которое очень приветствуется среди молодёжи", — рассказала исследовательница в интервью Gizmodo.

Её коллеги отмечают, что на данный момент они получили самый обширный набор данных относительно использования социальных инструментов среди животных. Поведение Бобби указывает на сложные когнитивные навыки, которые ещё не были изучены среди шимпанзе.

Не исключается, что эта особь обладает интеллектом, намного превосходящим средний (относительно его группы). Также возможно, что на поведение Бобби повлиял предыдущий опыт общения с людьми.

Теперь исследователи намерены проверить, насколько распространена стратегия манипуляции среди шимпанзе и других приматов и как часто они используют её в тех или иных обстоятельствах.

Научная статья с более подробным описанием этой работы была опубликована в издании Journal of Comparative Psychology.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других поведенческих особенностях шимпанзе: они строят дружбу на доверии, ухаживают за мёртвыми сородичами и бескорыстно помогают незнакомцам. И, как и люди, могут пристраститься к выпивке.

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